Non rimarrà alla Juventus Benedikt Howedes: il difensore tedesco tornerà allo Schalke 04 alla fine del prestito

Che ne sarà di Benedikt Howedes? Il difensore della Juventus è in prestito dallo Schalke 04, ha giocato poco in questa stagione ma ha comunque alzato due trofei. Gli infortuni lo hanno perseguitato, ma il tedesco ha dato il suo apporto. Adesso sembra destinato a dire addio alla Juventus alla fine del prestito. Ha parlato del suo futuro: «Non penso che sia fuori discussione il futuro, probabilmente non deciderò da solo. Mi sento molto bene a Torino, ma dovrei tornare in Germania. Abbiamo deciso di parlarne con più tranquillità una volta finita la stagione».

Howedes se ne era andato da Gelsenkirchen anche perché il feeling con Domenico Tedesco, allenatore degli Knappen, non era ottimo. Solo che adesso sembrano ristabiliti i rapporti tra i due e il difensore è pronto a dire la sua con la maglia della squadra in cui è cresciuto. «Non avrei problemi a lavorare con Tedesco, sono convinto delle mie capacità. Non sono una persona vendicativa, per me lui è un grande allenatore. La scorsa estate me ne sono andato, era la decisione giusta per entrambe le parti. Così non abbiamo iniziato la stagione con stress» ha detto alla Bild.