I leader in Europa: solo il Bayern può fare il Triplete (e occhio al Feyenoord)

Uno sguardo a chi comanda nei principali campionati d’Europa: solo il Bayern Monaco può ancora fare il Triplete. O meglio…

L’ultima capolista ad essere scivolata è stata l’Arsenal. In testa alla Premier, da lungo tempo e non senza sorpresa calcolando che non partiva nelle posizioni di testa, è uscito ai rigori con lo Sporting Lisbona, nonostante i favori del pronostico. Ma va detto che in entrambi gli incontri il risultato di parità nei 90 minuti il primo e 120 il secondo non è stato un accidente del caso. Così, i Gunners si trovano privi d’impegni europei: in un quadro abbastanza sfaccettato per quanto riguarda i principali tornei non costituiscono un’eccezione. Le bucce di banna hanno fatto cadere tante big.



LIGUE 1 – Il Psg è la capolista più triste del pianeta. Fuori anche dalla coppa nazionale, trascorrerà gli ultimi mesi più a dilaniarsi nei vari casi interni (l’ultimo è il futuro di Messi) che a festeggiare l’ennesimo titolo casalingo senza corrispettivo europeo

BUNDESLIGA – Il Bayern è in corsa su tutti i fronti: primo a +2 sul Borussia Dortmund, ai quarti in DFB Pokal con il Friburgo e in Champions alle prese con l’ostacolo Manchester City. Conoscendoli, non molleranno la presa facilmente.

LIGA – Se il Barcellona si supera l’insidia Clasico di domani, la corsa al titolo è in discesa. Con la speranza di non immalinconirsi nel vedere i rivali del Real vincere l’ennesima Champions nell’anno in cui loro ne sono usciti ai gironi, per poi venire stoppati anche nei playoff di Europa League.

EREDIVISIE – Onore al Feyenoord. In testa da una marea di tempo, si gioca la semifinale della coppa con l’Ajax, che affronta anche domani ad Amsterdam con un +3 in campionato. Se poi riuscisse pure a vendicarsi sulla Roma, stavolta in Europa e non in Conference League, si inizierebbe a parlare del tecnico Arne Slot come uno da seguire con attenzione.

SERIE A – Il Napoli ha lo scudetto in tasca e un quarto di Champions da Serie A con il Milan. Psicologicamente è un’insidia, rischiare di cadere in 2 gare quando in molte di più sei stato incomparabilmente superiore a tutti. Per come stanno andando le cose c’è da rimpiangere la caduta in Coppa Italia con la Cremonese, una macchia (grigiorossa) in un vestito elegantissimo.