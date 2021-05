I migliori guanti da portiere, tecnica e design di alto livello

Il calcio è una passione senza limiti. In tutto il mondo, in Europa in particolare ed in Italia nello specifico il pallone che rotola rappresenta l’amore di tante e tante persone, migliaia di persone che ogni domenica (periodo di Covid a parte) riempie gli spalti dello stadio e pagano i diversi abbonamenti delle pay tv per essere davvero protagonisti delle singole partite, sostenere la propria squadra, arrabbiarsi ed innamorarsi allo stesso momento di un singolo giocatore, perdonare qualsiasi errore dei propri beniamini o ancora commentare per tutta la settimana gli avvenimenti dell’ultimo match. Insomma, il calcio è tutto questo ed ancora molto di più.

Il calcio e il grande amore di migliaia di tifosi in tutto il mondo.

Senza dubbio il calcio è anche passione per ogni singolo calciatore, veri e propri miti per chi comincia a seguire questo sport sin da bambino e con essi, si sogna anche il ruolo che questi calciatori ricoprono in mezzo al campo. Si pensi ad esempio all’attaccante, lo storico numero 9 (anche se adesso l’assegnazione dei numeri di maglia non ha più quella magia d’un tempo) che con classe e potenza va in rete e permette alla squadra di ottenere la vittoria. Molti bambini ma allo stesso tempo anche gli adulti si rifanno a questi campioni, sognano la rete gonfiata da una loro prodezza e magari eguagliare le loro gesta un giorno e diventare i nuovo idoli del futuro.

Tecnica, preparazione e fantasia: il ruolo del portiere ha sempre il suo fascino.

Ma noi vogliamo soffermarci si un ruolo in particolare, un ruolo lo stesso importante anzi fondamentale per mantenere il risultato, il portiere. La storia calcistica è piena di grandissimi numeri 1 che hanno regalato soddisfazioni e trofei alle rispettive società e ai tifosi: più o meno spettacolari nelle loro caratteristiche tecniche, gli estremi difensori infiammano la gente per interventi che salvano letteralmente il risultato e fanno passare alla storia e alla gloria del calcio partite ed intere stagioni. E del portiere emerge l’oggetto che da sempre li rappresenta, quel guantone spesso colorato o personalizzato che è diventato al giorno d’oggi un brand o un biglietto di visita per molti portieri in tutto il mondo.

I portieri di tutte le categorie scelgono solo i guanti migliori.

Come facilmente immaginabile moltissimi brand hanno colto l’occasione di realizzare guanti da portiere di un certo livello, ottimi articoli per affrontare le partite sia a livello professionistico ma anche a livello dilettantistico. Non è infatti inusuale vedere anche nelle categorie inferiori guanti colorati a difendere i pali di moltissime squadre, segno che tanta è la voglia di indossare qualcosa di unico e di originale. E così brand come Adidas, Mike, Puma, Sp Reuch e Rinat ‘si sfidano’ a colpi di guanti, bellissimi e di qualità importante come ci mostra il portale Futbol Emotion. Per quanto riguarda gli Sp hanno mantenuto la caratteristica di robustezza, elastico e molto aderente alla mano con una parte superiore in lattice seppure nel loro consueto taglio estremamente classico.

Tante grandi marche ed un livello tecnico e di design molto elevato.

Puma allo stesso modo, come da top 5 migliori guanti da portiere 2020/2021 propone modelli molto colorati e robusti con delle interessanti inserzioni di gel sulle dita che aiuteranno il portiere nella respinte della palla: particolare risulta essere anche il cinturino che effettua solo un giro intorno al polso ma allo stesso tempo segna una notevole elasticità. I Reuch invece risulta essere molto leggero nella parte del dorso che ben si sposa però con la componente del lattice, anche qui sono presenti le inserzioni con il gel sulle dita ed appare anche la parte su cui scrivere il proprio nome o la propria bandiera sulla parte interna del cinturino. Ancora Puma, col modello Future, presenta componenti molto elastiche che si sposano con una cerniera sulla parte interna del polso, con inserzioni in lattice anche sul pollice e colori aggressivi. Non passa inosservato nemmeno il guanto Rinat con un nuovo lattice specifico per il bagnato e con un dorso più tecnico, una chiusura speciale più larga del normale e una collezione con delle linee che soddisfano le richieste dei portieri alla ricerca di un guanto tecnico, rinforzato e leggero.

Osserva allora i portieri, le loro gesta e…le loro mani.

Ma un prodotto di assoluto livello che in un certo senso ha rivoluzionato il mercato dei guanti da portiere è senza ombra di dubbio il modello realizzato da Uhlsport con un lattice di super qualità , con un colore che non passa inosservato con le sue brevi pennellate nere. Grosse differenze anche nel cinturino, anzi nei cinturini in quanto risultano essere due, uno attaccato all’altro che rendono l’aderenza alla mano praticamente perfetta. Le inserzioni di gel sono diverse e più evidenti rispetto ai modelli precedenti. Hai scelto allora il miglior guanto? Ti sei lasciato sorprendere dalla grande qualità che queste marche hanno riservato ai portieri di tutto il mondo? Segui allora i portieri, le loro gesta ma soprattutto..cosa hanno nelle mani!