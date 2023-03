I pronostici di Ventola, Vieri, Cassano e Adani su Juventus-Sporting

Ecco i pronostici di Cassano, Ventola, Vieri e Adani alla Bobo Tv sul quarto di finale di Europa League tra Juventus e Sporting

ADANI: «Dico Juve. Fremo per vedere Juve Manchester in semifinale. Me lo auguro, sarebbe giusto. La Juve non ha avuto avversari all’altezza, ora l’avrà. La Juve deve guadagnarsi il Manchester se passerà».

CASSANO: «La Juve è più forte, ma passa lo Sporting perché ha l’idea e l’allenatore. Con Amorim in panchina alla Juve vinceva la Juve»..

VENTOLA: «Non posso pensare che la Juve non passi, anche se ho visto fare dallo Sporting belle partite. Come rosa e giocatori passa la Juve, vado sull’inventiva dei singoli».

VIERI: «Dico Juve, anche se lo Sporting è una grande squadra e ha fatto una partita incredibile con l’Arsenal. Vedo una grnde semifinale Juve Manchester che potrebbe essere una finale».