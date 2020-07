Iachini: «Ai punti avremmo meritato di vincere» – VIDEO

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo la partita contro l’Hellas Verona

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza dopo il pareggio per 1-1 contro l’Hellas Verona.

«Siamo stati sfortunati. Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti. In alcuni episodi non abbiamo giocato come avevamo preparato la partita. Sul gol dovevamo essere più attenti. Nella seconda parte del primo tempo siamo cresciuti, negli ultimi metri ci è mancato l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo abbiamo creato i presupposti per pareggiare. Sul piano dello spirito e delle intensità ci hanno provato fino in fondo. C’è rammarico perché potevamo vincere, ai punti l’avremmo meritata».