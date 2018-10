I tre obiettivi di Iago Falque: rinnovo, Europa e Nazionale

Iago Falque vuole conquistare l’Europa con il Torino, attende il rinnovo e sogna la Nazionale spagnola

Iago Falque vuole prendersi il Torino ma punta a prendersi tutto! Il giocatore dei granata è uno degli uomini fondamentali di Walter Mazzarri e dopo il possibile addio ad agosto, vuole prendersi la scena. Il giocatore è stato trattato da diverse squadre ma il presidente Cairo ha respinto le avances e ora prepara il rinnovo del contratto fino al 2022. Mancano i dettagli per l’accordo definitivo tra le parti: Iago si appresta a porre la firma sul nuovo accordo e a diventare sempre più il simbolo del Toro. La formazione di Mazzarri ha fatto fatica senza lo spagnolo e lo si è visto a Verona: sono bastati i 10 minuti finali al giocatore ex Roma per accendere la luce.

Il Toro considera Iago Falque elemento imprescindibile per il presente e per il futuro e per questo motivo il presidente Cairo è pronto a blindarlo. Il giocatore, che ha già realizzato 24 gol in 77 presenze, prolungherà a breve il suo rapporto con il Toro, firmando come detto fino al prossimo 2022. La trattativa è iniziata ormai da un mese e la fumata bianca è sempre più vicina. Restano da sistemare dei dettagli, più che altro tecnici, ma tutto lascia credere che presto arriveranno firme e annunci. Iago potrà poi concentrarsi sul campo. Il giocatore ha due obiettivi: conquistare l’Europa League con il suo Torino e conquistare la Nazionale spagnola di Luis Enrique. La Spagna ha iniziato un nuovo ciclo e il giocatore vorrebbe farne parte. Tutto però passerà dalle sue prestazioni con il Toro. Iago lo sa bene e per questo punta a crescere, a migliorare ancora, e a dare ancora una volta tutto per la maglia granata. Per la gioia di Mazzarri, del presidente Cairo e anche dei tifosi.