Ibra Lukaku, Gentile: «Cose normali. Maradona me ne disse di tutti i colori»

Claudio Gentile, ex difensore della Juventus, dice la sua sulla rissa in campo tra Ibrahimovic e Lukaku: ecco le sue parole e il ricordo di Maradona

RISSA IBRAHIMOVIC LUKAKU – «Fa parte del calcio, è normale, c’era in palio la qualificazione e in questi casi può esserci del nervosismo. Ho letto le parole che si sono detti, per me non è una novità un episodio del genere, sono cose che accaddero anche a me e a tanti altri. Sono abbastanza comuni. Maradona me ne disse di tutti i colori. Mi diceva ‘Hijo de puta’, ma sono cose che si dicono per condizionare l’avversario. C’è chi ci cade e perde la testa e chi sopporta e poi si prende la rivincita. Io mi sono preso la rivincita».

