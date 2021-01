Ibrahimovic contro le accuse: «Nel mio mondo non c’è spazio per il razzismo»

Dopo il faccia a faccia di ieri sera con Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic è stato additato da diverse persone come razzista per alcune frasi che avrebbe rivolto al belga. Lo svedese non ci sta e attraverso i suoi social ha deciso di rispondere a queste accuse.

«Nel mondo di ZLATAN non c’è posto per il RAZZISMO. Siamo tutti della stessa razza, siamo tutti uguali!! Siamo tutti GIOCATORI alcuni meglio di altri».

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021