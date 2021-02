Zlatan Ibrahimovic non smette di macinare record e prestazioni da applausi in carriera: con il gol al Crotone è a quota 500

Zlatan Ibrahimovic non smette di macinare record in una carriera gloriosa che lo vede al top di un campionato competitivo come la Serie A. Pietra miliare per l’attaccante svedese del Milan.

Nella gara contro il Crotone, Ibrahimovic mette a segno la rete del vantaggio: gol storico per lui perchè tocca le 500 marcature in carriera. Ennesimo pezzo di storia del calcio.