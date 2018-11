Voci insistenti vogliono il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L’ex rossonero Demetrio Albertini dice la sua sul potenziale, clamoroso ritorno dell’attaccante…

Ibrahimovic al Milan, una voce di mercato che presto potrebbe trasformarsi in realtà. L’attaccante classe 1981, attualmente legato ai Los Angeles Galaxy in MLS, continua ad attirare attenzioni sul suo futuro; i contatti tra il suo agente Mino Raiola e il club rossonero sono già avviati, verso un clamoroso ritorno a Milanio. Un’operazione che convince tanti, tra cui l’ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini, che ha dichiarato: «Ibrahimovic? Lo vorrei sempre nella mia squadra. I costi dell’operazione possono essere difficoltosi da gestire, ma lui ti dà diverse soluzioni in quanto a gioco e personalità».