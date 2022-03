Polonia-Svezia, Ibrahimovic in panchina. Il ct: «Non può giocare una partita intera»

Le parole del ct della Svezia su Ibrahimovic alla vigilia della finale playoff per l’accesso ai mondiali

Zlatan Ibrahimovic non partirà titolare domani nella finale playoff tra Svezia e Polonia. Lo ha annunciato il ct Janne Andersson in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

«Per noi è un’arma importante, ma non può giocare una partita intera. Posso dire che non inizierà il match, ma può entrare a partita in corso. Se parliamo di percentuali, c’è un’alta possibilità che entri in campo, dipenderà da come si evolverà la partita. Schierarlo in caso di supplementari? Valuteremo. Oggi ha partecipato a tutto l’allenamento. Abbiamo parlato con lo staff medico e stabiliremo un piano».