Ibrahimovic: dopo la chiesa e l’isola ha comprato anche un bosco

Ibrahimovic mentre recupera dall’infortunio si da a spese folli: dopo l’isola e la chiesa il centravanti svedese ha comprato un bosco

Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, Ibrahimovic ha comprato un terreno boschivo al confine con la Norvegia da circa mille ettari (giusto per fare un confronto, Milanello si estende su 16 ettari) spendendo una cifra vicina ai tre milioni di euro.

Non è la prima “spesa folle” fatta dal centravanti svedese che tempo fa l’attaccante aveva anche comprato l’isola di Davensö, che si trova a Stoccolma, in mezzo al lago Mälaren e persino una chiesa per cui aveva speso quasi 12 milioni di euro.