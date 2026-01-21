Ibrahimovic svela: «Juve? Non volevo giocare in Serie B, all’Inter ho fatto qualcosa che rimarrà nella storia»

L’ex attaccante di Juventus, Inter e Milan, Zlatan Ibrahimovic, è tornato sul suo addio ai bianconeri per trasferirsi in nerazzurro

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare del suo passaggio dalla Juventus all’Inter. Intervistato da Slaven Bilić, l’attuale Senior Advisor di RedBird ha spiegato di aver lasciato i bianconeri per evitare la Serie B e accettare la sfida di riportare il tricolore ai Nerazzurri dopo 17 anni. Una scommessa vinta con tre titoli consecutivi, merito anche della meticolosa preparazione tattica dello Special One José Mourinho.

PAROLE – «Ho detto che non volevo più restare, non volevo giocare in Serie B. Volevo giocare in Champions League, in Serie A. Non ero un giocatore di Serie B. L’Inter non vinceva il campionato italiano da 17 anni, lo Scudetto… Se ci vado e vinco, per me è una sfida ancora più grande… Sono arrivato all’Inter e abbiamo vinto tre anni di fila. Ho fatto qualcosa che rimarrà nella storia… Ho giocato, ho vinto e ho lasciato qualcosa. Mourinho mi ha fatto crescere. Il modo in cui prepara le partite, nessuno le ha mai preparate come lui».