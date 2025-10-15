 Ibrahimovic: «Milanista per sempre. Vi svelo la vittoria più bella"
Ibrahimovic: «Milanista per sempre. Vi svelo la vittoria più bella"

Ibrahimovic, ospite di ‘This is Me’, ripercorre la sua carriera e anche la vita privata: «Ecco cosa mi auguro per il futuro dei miei figli».

Nel corso della prima puntata del programma televisivo “This is me”, trasmesso su Canale 5, protagonista assoluto è stato Zlatan Ibrahimovic, oggi Senior Advisor di RedBird e simbolo eterno del Milan. L’ex fuoriclasse svedese ha ripercorso alcuni dei momenti più intensi della sua carriera, parlando del giorno del suo addio al calcio, della famiglia e del nuovo capitolo della sua vita.

Interrogato sulle emozioni provate nel suo ultimo giorno da calciatore, Ibrahimovic ha raccontato: «È stato un giorno molto speciale. Il giorno prima mi spiegarono il programma, ma dissi: ‘Non voglio sapere niente’. Volevo che le emozioni fossero spontanee. Non è stato facile. Prima di decidere di smettere avevo paura, perché ho sempre vissuto per il calcio. Poi ho accettato. I tifosi del Milan mi hanno dato tanto: la prima volta mi hanno accolto con felicità, la seconda con amore. L’ultimo scudetto vinto è stato il più soddisfacente».

Zlatan ha ricordato anche la commozione di quel momento, sottolineando la forza del legame con l’ambiente rossonero: «Quando ho visto piangere i miei compagni, pensavo di trovare forza in loro, ma mi hanno messo in difficoltà. Poi ho cercato conforto in mia moglie, ma anche lei piangeva. E lo stesso facevano i tifosi. A quel punto tutto è uscito dal cuore».

L’amore per il Milan è un sentimento che Ibrahimovic non ha mai nascosto. «Sarò milanista per sempre – ha dichiarato –. Quello che il Milan mi ha dato non lo dimenticherò mai. Mi hanno dato felicità, amore e rispetto. Giocare con ragazzi di vent’anni più giovani mi ha fatto sentire ancora vivo. Mi manca l’adrenalina del campo, ma dopo aver accettato la fine della carriera provi a cercarla altrove, anche se non sarà mai la stessa».

Parlando di sé, Ibrahimovic ha affrontato anche il tema del suo carattere: «Molti pensano che io abbia un carattere duro, ma chi mi conosce davvero sa che ho il cuore più grande di tutti. È solo difficile entrarci».

Infine, ha condiviso un pensiero sui figli e sulla vita: «Insegno loro disciplina, rispetto e indipendenza. Se riescono in questo, vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro di padre. Ho imparato che niente è gratis: se lavori duro, i risultati arrivano sempre».

Con il suo solito carisma, Ibrahimovic continua così a ispirare, anche fuori dal campo, con la stessa determinazione che lo ha reso una leggenda del calcio mondiale. LEGGI ANCHE >>> Ibrahimovic: «Sono io l’architetto del PSG. Champions? Si parla più del fatto che io non l’ho vinta di chi ci è riuscito»

