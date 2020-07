Ibrahimovic, ultime sfide con la maglia del Milan? Difficile l’accordo

Ibrahimovic dovrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Difficile che l’attaccante trovi l’accordo per rimanere in rossonero

Dopo l’infortunio al polpaccio, Zlatan Ibrahimovic non ha giocato ancora una sfida intera. L’attaccante svedese ha comunque trovato minutaggio in varie sfide, come contro la Juve, ma ormai il Milan gira bene anche senza di lui e questo fa pensare ad un addio.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, è difficile che lo svedese trovi l’accordo per il rinnovo contrattuale, sia per una questione economica che contrattuale. La società, infatti, vuole voltare pagina ed è probabile che si punti su giocatori più adatti al modulo di Rangnick.