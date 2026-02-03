Icardi Juventus, spunta un clamoroso retroscena del giocatore: «Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi così mi confermate»

Icardi Juventus, spunta il messaggio diretto l’attaccante ai bianconeri: Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi e poi…»

Il mercato invernale si è chiuso lasciando alla Continassa una sensazione contrastante. Da un lato la soddisfazione per alcune operazioni mirate, dall’altro il rammarico per non essere riusciti a completare il reparto offensivo con una punta centrale di peso. La Juventus aveva provato a muoversi su più fronti, sondando profili come Kolo Muani, Zirkzee e Mateta, ma ogni tentativo è sfumato nelle ultime ore disponibili. Eppure, il nome che ha acceso davvero il finale di sessione è stato quello dell’ex capitano dell’Inter, un ritorno clamoroso che avrebbe fatto discutere l’intero Paese calcistico.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante del Galatasaray era pronto a rimettersi in gioco in Serie A e a vestire la maglia bianconera, nonostante lo scetticismo legato al suo passato nerazzurro e ai rapporti non sempre idilliaci con l’attuale allenatore. La volontà del giocatore, raccontano, era fortissima: al punto da spingersi a inviare un messaggio diretto alla dirigenza per provare a sbloccare l’operazione. Un messaggio che suona come una sfida personale e professionale: «Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi così poi mi confermate anche l’anno prossimo». Parole pesanti, che raccontano la determinazione di un calciatore convinto di poter ancora incidere ad alti livelli.

La Juventus ha valutato seriamente l’opportunità, attratta dall’idea di aggiungere esperienza, carisma e un potenziale realizzatore al proprio reparto avanzato. Tuttavia, tra tempistiche ristrette, valutazioni economiche e incastri di mercato non andati a buon fine, l’affare non ha trovato la strada giusta per concretizzarsi. Resta però la sensazione che l’operazione fosse più vicina di quanto si pensasse e che la volontà del giocatore avesse realmente aperto uno spiraglio.

Il mercato si chiude così, con un’occasione sfumata e una promessa rimasta sospesa. La Juventus dovrà ora proseguire la stagione con le risorse a disposizione, mentre l’attaccante del Galatasaray potrà solo immaginare cosa sarebbe potuto accadere se quella sfida lanciata alla dirigenza bianconera avesse trovato risposta.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

