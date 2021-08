Icardi Juventus, stallo totale col PSG: il punto sul futuro dell’argentino

Icardi Juventus, nessun passo avanti: posizione netta del PSG per l’attaccante argentino, obiettivo del club bianconero

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha svelato gli ultimi aggiornamenti relativi a Mauro Icardi, obiettivo della Juventus. Al momento, non si registrano passi in avanti tra il club bianconero e l’attaccante argentino, con il Psg chiaro sulla sua posizione: non è in uscita!

Icardi può rappresentare il secondo colpo in attacco per la Juventus dopo Moise Kean. La situazione è in evoluzione, e sono attese novità negli ultimi giorni di mercato.