Iervolino: «Non vogliamo andare in B, contro il Milan possiamo fare il miracolo». Parla il presidente della Salernitana

Le parole a Sky Sport di Iervolino, presidente della Salernitana:

RIVOLUZIONE CALCIO ITALIANO – «Industria del calcio refrattaria al cambiamento. Noi presidenti dovremmo avere un nuovo statuto comportamentale, un modo da fare più sostenibile e sociale, più regole e professionalizzando».

SABATINI E NICOLA – «Sabatini è una leggenda del calcio, mi ha colpito tutto, il modo di vedere il calcio, la grinta. Con il mister ci siamo parlati chiari. Non vogliamo andare ordinatamente in Serie B, vogliamo combattere».

TIFO – «Ce la stiamo mettendo tutta, il recupero con Udinese e Venezia, stiamo iniziando tante cose per la città, nuovi campi, investimenti nelle infrastrutture, un entusiasmo contagioso, una tifoseria che merita la permanenza in Serie A. Il Milan è la prima della classe, una squadra straordinaria».

CONTRO IL MILAN – «Tutto si può fare, la qualità di questa squadra è incredibile, lo dimostra la presenza di Ribery. C’è entusiasmo, c’è l’energia del mister, oggi il miracolo può succedere»

COME CAMBIA LA VITA – «Dall’1 gennaio conta solo il fatto che sono presidente della Salernitana. Per ora è tutto bello. Quando qualche presidente mi ha chiamato per dirmi chi me l’ha fatto fare, io penso proprio il contrario».