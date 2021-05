Il 4 maggio del Torino, Cairo: «Mai letto i nomi degli Invincibili, grande emozione» – VIDEO

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai margini della commemorazione sul colle di Superga

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai margini della commemorazione sul colle di Superga dove ha letto per la prima volta i nomi degli Invincibili sulla lapide.

«Non ho mai letto i nomi degli Invincibili è stata una grande emozione. Ogni parole è superflua e si rischia di cadere nella retorica. Questo è un giorno speciale per noi, lo è in particolar modo per i familiari. È un giorno in cui tutti noi dobbiamo riflettere e pensare e cercare di essere all’altezza di questi grandi uomini e grandi sportivi».