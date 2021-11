Il consiglio a Miranchuk: «Lascia l’Atalanta e vai al Monaco»

Sergej Aleinikov, ex calciatore di Juventus e Lecce, ha dato un consiglio al connazionale Aleksey Miranchuk in vista del futuro

MIRANCHUK – «Purtroppo in Italia non c’è tanto tempo per l’adattamento ottimale visto che conta subito il risultato, Miranchuk l’ho visto contro la Juve ed è un buon giocatore, ma se l’Atalanta non può aspettarlo e non lo fa neanche giocare, allora meglio cederlo ad altre squadre a gennaio. Cosa gi consiglierei? Senz’altro di non tornare in Russia, può fare bene in Ligue1 in Francia, per esempio al Monaco dove c’è Golovin, suo connazionale che potrebbe farlo integrare in maniera rapida. Per un russo non è facile, se non si gioca, ambientarsi alla svelta con efficacia nel calcio italiano».