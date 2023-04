Il crepuscolo del tridente Zapata-Pasalic-Muriel. Atalanta, cosa bisogna fare?

La situazione attuale dell’Atalanta per quanto concerne la cosiddetta vecchia guardia, alla ricerca di una vera e proprio soluzione

L’Atalanta di Gasperini in quel di Cremona ha riproposto il tandem Zapata-Muriel dietro a Pasalic per cercare di continuare quel percorso di recupero nei confronti della vecchia guardia, con l’obiettivo di aumentare le munizioni offensive dei nerazzurri: al di là dei titolari.

Il risultato è stato assai deludente, nonché la fotocopia del cosiddetto crepuscolo degli dei: l’ombra dei giocatori che anche soltanto fino all’anno scorso erano le punte di riferimento della Dea. Tridente lento, macchinoso, soggetto a troppi errori individuali e intesa (soprattutto con gli esterni) non al meglio viste le caratteristiche citate in precedenza.

Se da una parte a fine campionato si prospetta qualche cambiamento mettendo la parola “capolinea” su uno dei cicli più importanti della storia dell’Atalanta, dall’altra occorrerà pensare al presente. Come gestire al meglio questi giocatori se tra loro e il trio Lookman-Hojlund-Boga c’è attualmente una differenza?

La soluzione potrebbe stare nel mezzo, mettere nella condizione la vecchia guardia di giocare insieme alla nuova in modo da poter essere aiutata in termini di dinamismo e soprattutto qualità. Esempio: Zapata insieme a Boga e Lookman; Hojlund insieme a Muriel e Lookman; Pasalic dietro a Hojlund e Ademola; il duo Zapata-Hojlund che tutto sommato non ha sfigurato. Un motore che insieme a tutte le vecchie componenti non può funzionare da solo.

E cosa ne pensano i tifosi orobici? Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 509 utenti nerazzurri, i risultati sono evidenti: un 47% crede che la priorità sia far giocare vecchia e nuova guardia; il 42% sostiene per il capolinea; infine un restante 11% spera ancora in una rinascita.