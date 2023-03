Il ct della Bosnia spaventa l’Inter: «Dzeko? Durante l’ultima sessione di allenamento ha riportato un infortunio alla schiena»

Faruk Hadzibegic, ct della Bosnia, ha parlato in conferenza stampa dell’assenza di Edin Dzeko nel match di ieri sera contro l’Islanda

PAROLE – «È possibile che torni a disposizione per la prossima partita. Durante l’ultima sessione di allenamento ha riportato un infortunio alla schiena, a una specie di legamento, ma forse è meglio che sia il medico a parlarne. Non voglio dire qualcosa di impreciso. Abbiamo cercato di farlo stare meglio, abbiamo scritto anche alla FIFA e alla UEFA per sapere se potevamo andare oltre nel suo trattamento, ma hanno detto di no e quindi non abbiamo potuto contare su di lui».