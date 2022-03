Il ct della Norvegia difende Haaland: «Situazione estrema per lui»

Le parole del ct della Norvegia, Stale Solbakken, che ha scelto di proteggere Haaland dai media. Ecco le sue parole in conferenza stampa

«Penso che non sia giusto cercare di trovare qualsiasi pretesto. Magari Erling farebbe meglio a sedersi qui e rispondere apertamente a tutte le domande, ma segue una sua logica e non ho difficoltà ad accettarla. È in un momento difficile, una situazione “estrema” per lui. Quindi non credo che siano giuste le critiche. Da allenatore faccio il massimo per tenere unito il gruppo».