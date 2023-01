Il ds del Borussia Dortmund: «Rinnovo Moukoko? Gli abbiamo fatto un'offerta allettante, ora...»

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato dell’eventuale rinnovo di contratto di Youssoufa Moukoko

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato a Kicker.

PAROLE – «Gli abbiamo fatto un’offerta allettante, con ampi margini di crescita. Ora tocca a Youssoufa e al suo entourage prendere una decisione. Può accettare e impegnarsi col Borussia Dortmund o possiamo separarci. Vorrei che ci scegliesse, perché il suo sviluppo non si è completato e in lui vediamo molto potenziale. Ma ci sono dei limiti per noi come club. Ora tocca a lui».