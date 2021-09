Il giudizio di Sacchi: «Milan e Atalanta mentalità internazionali, Juve e Inter invece...»

Arrigo Sacchi ha parlato della mentalità internazionale delle squadre italiane, elogiando Milan e Atalanta

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, elogia la mentalità rossonera per la Champions League. Il classe ’46 loda anche l’Atalanta, mentre ha dubbi su Juventus e Inter. Le sue parole sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

«Se guardo alle nostre squadre che parteciperanno alla prossima Champions, devo dire che Milan e Atalanta sono quella che hanno la mentalità più internazionale, mentre Inter e Juventus sono più figlie della nostra tradizione. Il Milan è capitato in un girone di ferro, con il Liverpool, con l’Atletico Madrid e con il Porto. Tutte avversarie toste. Spero che i rossoneri diano l’anima per andare avanti in Europa, anche perché la Champions è l’unica competizione che garantisce soldi e dà una visibilità internazionale al club. Il debutto sarà ad Anfield, non semplice. La squadra di Pioli però è giovane e l’anno scorso ha dato del filo da torcere al Manchester United».