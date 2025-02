Fiorentina, novità per Bove: contatto fra il il governo e la FMSI, la situazione

Il governo si sta muovendo per la situazione che riguarda il centrocampista viola Edoardo Bove e il malore che lo ha colpito nella gara contro l’Inter

Il Governo italiano si sta muovendo per la situazione che riguarda il giocatore della Fiorentina Edoardo Bove. Il centrocampista viola al momento è sempre ai box a causa del malore che lo ha colpito nel match di andata contro l’Inter al Franchi. L’ex giocatore della Roma sta valutando le alternativa e i tempi per tornare in campo.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il ministro dello sport Andrea Abodi avrebbe contattato il presidente della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) per capire se ci possa essere una possibilità di tornare in campo per chi ha avuto un problema come quello che ha avuto il calciatore viola. La possibilità è quella che prenda come esempio il modello della Premier League con il caso Eriksen che, dopo il problema avuto all’Europeo del 2021, è tornato a giocare regolarmente.