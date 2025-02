Real Madrid, buona la prima per i blancos in Coppa del Re. Ancelotti: «Endrick ha fatto un gol fantastico, per la finale...»

Il Real Madrid di Ancelotti vince nell’andata della Coppa del Re contro la Real Sociedad grazie al gol di Endrick. Le parole

Buona la prima per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che in una gara tiratissima ha vinto in casa della Real Sociedad per 1-0 grazie al gol di Endrick al 19′. Nel post partita il tecnico dei blancos ha parlato ai microfoni di MARCA commentando la possibile rosa per la finale. A seguire le sue parole.

RUOLI PER LA FINALE – «La semifinale doveva giocarla Lunin, che è un portiere molto affidabile, sta facendo molto bene e aprire il dibattito per la finale… mi sembra troppo presto».

LA SQUADRA – «La squadra sta molto bene, abbiamo fatto dei cambi, ma la squadra ha mantenuto la solidità, è stata compatta, solidale… Credo che stiamo facendo bene nonostante i cambiamenti che abbiamo avuto. Endrick ha dato molto, ha segnato un gol fantastico, Arda ha lavorato molto bene nella sua posizione, dal punto di vista difensivo».