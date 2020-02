Il paradosso della Serie A non tocca la Roma: obbligo concentrazione

Il paradosso delle decisioni in Serie A non intacca la Roma: giallorossi regolarmente impegnati a Cagliari domani pomeriggio

È caos totale in Serie A. L’ultima decisione, quella di rinviare le partite a porte chiuse, non intacca il momento della Roma che sarà regolarmente impegnata nel campo del Cagliari. Una decisione discutibile da parte della Lega, ma tant’è.

I ragazzi di Fonseca, quindi, non possono minimamente permettersi di abbassare la guardia per quella che sarà di suo una gara con un tasso di difficoltà elevatissimo. Inoltre i rinvii non intaccano il match tra Lecce e Atalanta, per cui la diretta rivale alla Champions disputerà il match. Altra ragione, per i capitolini, per strappare i 3 punti e non perdere il treno europeo.