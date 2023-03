Il proprietario della Cremonese alza bandiera bianca: «Non eravamo preparati ad affrontare la Serie A»

Giovanni Arvedi, proprietario e presidente onorario della Cremonese, ha parlato del momento del club nel campionato di Serie A

Giovanni Arvedi, proprietario e presidente onorario della Cremonese, ha parlato a Cremona 1.

PAROLE – «Quest’anno non siamo contenti, ma consapevoli di aver imparato qualcosa. Onestamente non eravamo preparati ad affrontare la Serie A, non la conoscevamo. Io, per quello che posso fare, me ne occupo spesso e volentieri, ma ammetto che non eravamo strutturalmente preparati. Ci stiamo preparando con i dirigenti di adesso che sono bravi, ma sono insufficienti. La A per quanto ho visto io è tutta un’altra questione, si fa un salto enorme dalla B alla A come organizzazione, ma anche come qualità, tenuta ed esperienza dei giocatori. Abbiamo perso delle partite da mangiarsi proprio le mani».