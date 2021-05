Il Real Madrid scarica Marcelo: offerta monstre dal Fenerbahce

Marcelo è vicinissimo all’addio al Real Madrid: il terzino brasiliano è tentato da un’offerta avanzata dal Fenerbahce

Marcelo potrebbe dire addio al Real Madrid in estate, dopo una stagione deludente sul piano personale per via di alcune scelte tattiche sfavorevoli adottate dal tecnico Zinedine Zidane.

Il terzino brasiliano sarebbe stuzzicato da un’offerta monstre del Fenerbahce, che ha proposto un elevato ingaggio al calciatore pur di convincerlo a trasferirsi in Turchia.