Il Torino FD ai nastri di partenza del campionato con tre squadre: ad Alessandria in campo con quarto, quinto e sesto livello

Il Torino FD è pronto ad affacciarsi ad una nuova stagione. Tre le squadre che i granata presenteranno ai blocchi di partenza: quarto, quinto e sesto livello. Le gare andranno in scena al Centogrigio Sport Village di Alessandria.

Il via verrà dato il 15 febbraio, mentre le altre giornate si disputeranno il 14 marzo, il 18 aprile, il 9 maggio e il 6 giugno. Le compagini del Torino FD, in settimana, hanno effettuato i test per poter accedere alla competizione organizzata dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale insieme a Figc e Comitato Italiano Paralimpico.