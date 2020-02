Il Torino FD è tornato in campo: i risultati della prima giornata di campionato, andata in scena sabato ad Alessandria

Il Torino For Disable, società riconosciuta dal Torino Fc fin dal lontano 2010, è tornato in campo. Nella giornata di sabato, presso il CentoGrigio di Alessandria, è infatti andato in scena il primo turno del campionato di calcio a 7 dedicato agli atleti con disabilità intellettivo-relazionali e patologie psichiatriche.

I granata, quest’anno, si sono presentati ai nastri di partenza con tre formazioni. Quella di Quarta Categoria ha superato 1-0 il Priamar 1942 Liguria (affiliato alla Virtus Entella) e ceduto il passo per 2-1 a Nessuno Escluso (Juventus), quella di Quinta si è arresa per 6-0 a Nessuno Escluso, mentre quella di Sesta è stata sconfitta per 4-1 dalla Bic Genova (Genoa) e per 12-0 ancora da Nessuno Escluso.