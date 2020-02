Questo Torino non tira (quasi) mai in porta: ecco il dato sulle conclusioni che allarma l’ambiente granata

Il Torino è al penultimo posto. Non in classifica, per fortuna di Longo, ma nella speciale graduatoria sulle conclusioni: appena 184 quelle dei granata in tutto il campionato.

E anche restringendo il campo allo specchio, i granata si confermano penultimi nel lotto dell’intera Serie A con 101 conclusioni. A far peggio, in tutte le graduatorie, è soltanto il Brescia.