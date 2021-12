Il West Ham vince il derby col Chelsea, Moyes: «E non abbiamo giocato bene...»

L’allenatore del West Ham Moyes ha parlato dopo la vittoria contro il Chelsea

David Moyes, allenatore del West Ham, ha parlato ai microfoni di BT Sports al termine del derby vinto in rimonta contro il Chelsea per 3-2.

PARTITA – «Sarò sincero, non abbiamo giocato granché bene oggi, ma abbiamo segnato. Contro una squadra, ricordiamo, che non concede molto. Ma, alla fine dei conti, voglio che la squadra giochi molto meglio perché credo possano farlo. Battere il Chelsea dicendo che non abbiamo giocato abbastanza bene, credo e spero possa aiutare. Vogliamo giocarcela contro tutti nei primi 4 posti».