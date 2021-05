Ilaria D'Amico: «Futuro Buffon? Non pongo veti ma se dovessi scegliere...»

Ilaria D’Amico rivela il futuro di Gigi Buffon. La compagna del portiere, che a fine stagione dirà addio alla Juve, parla così

Intervenuta a “Un giorno da Pecora” su Rai Radio 1, Ilaria D’Amico, compagna di Gigi Buffon, rivela il futuro del portiere che a fine stagione dirà addio alla Juve.

«Il futuro di Buffon? Io non pongo mai veti, ma diciamo che se dovessi votare io sceglierei l’estero. Gigi è un bagaglio impegnativo per giocare in Italia ma allo stesso tempo capisco che per un italiano la Serie A ha un fascino maggiore».