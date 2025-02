Torino, per Ilic niente Spartak: ecco perché è saltata la trattativa, il piano di Vanoli e quando rientra in rosa. Col Milan…

Torino, per Ivan Ilic è saltato il passaggio allo Spartak Mosca, ecco il motivo, il piano di Paolo Vanoli, quando e come rientra in rosa, ma col Milan…

La notizia era nell’aria, ora è arrivata l’ufficialità. Ivan Ilic non sarà un giocatore dello Spartak Mosca, dunque, il centrocampista ex Verona rimarrà (almeno fino al termine della stagione in corso) un tesserato del Torino. A confermarlo ci ha pensato direttamente il tecnico dei granata Paolo Vanoli, che intervenuto nella canonica conferenza alla vigilia della gara col Milan è tornato sull’argomento.

«Ha avuto questa opportunità di andare ma non è andata così» ha spiegato l’ex Venezia, ribadendo quindi il mancato passaggio in Russia. E sul consequenziale rientro in rosa ha invece sintetizzato: «Sarà un giocatore importante, come l’ho sempre considerato, ma ora si è aggiunto un centrocampista». Il riferimento in questo caso è a Cesare Casadei, omologo di Ilic, approdato a gennaio all’ombra della Mole.

Dunque, a cosa dobbiamo il naufragio della trattativa? Impossibile dirlo con certezza, dal momento che il Torino non ha diramato alcun comunicato ufficiale nel merito. Che siano state le precarie condizioni fisiche del serbo (reduce da alcune noie muscolari) ad aver preoccupato la squadra di Stankovic? Difficile, a maggior ragione visto che il numero otto era stato sottoposto alle visite mediche di rito prima in Piemonte e poi in Spagna (prima di partire per Mosca appunto). Più plausibile quindi la via economica ed un’intesa mai effettivamente trovata tra le parti circa le cifre dell’affare.

A prescindere dalle motivazioni – che ignote sono e quasi sicuramente così rimarranno – il reintegro di Ilic nella lista dei giocatori del Torino (il regolamento lo permette) dovrà avvenire nelle prossime ore. Utopistico vederlo in campo con il Milan, ben più concrete le possibilità di una convocazione per la gara successiva contro il Monza. «Non c’è bisogno che l’allenatore lo motivi: deve mettersi a correre di più» ha chiosato oggi Vanoli. Insomma, per riprendersi le chiavi della mediana sabauda ci sarà da sudare, eccome, per lui.

