Iling Junior si PRESENTA al Bologna: «Ecco perché HO SCELTO questa piazza. Con l'ASTON VILLA...»

In conferenza stampa, il nuovo esterno del Bologna Iling Junior, ha voluto presentarsi così dopo le prime dichiarazioni in rossoblu.

«Qui a Bologna c’è un bel progetto, come avevo già visto lo scorso anno. In estate sono passato all’Aston Villa poi è arrivata l’offerta del Bologna, una città che mi piace con un mister che stimo e ho deciso di venire qui. Mi piace molto giocare a destra, mi trovo molto bene. Ho fatto tutta la ripresa con l’Aston Villa e ho giocato anche qualche partita, poi ho parlato con il mister e ho capito che per me non c’era tanto spazio e siccome apprezzo l’onestà ho preferito cercare una squadra in cui potevo avere maggiori possibilità. Si sono arrivati tanti messaggi dai miei ex compagni e dal mio ex allenatore. Ho un buon rapporto con tutti. Devo ringraziare tanto Allegri che mi ha aiutato molto a capire la fase difensiva. Con mister Italiano mettiamo in campo sempre tanta energia, e questo è il calcio che mi piace».