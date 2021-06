Immobile: «Il Belgio è forte, ma noi abbiamo reagito bene alle difficoltà»

Le parole di Ciro Immobile in conferenza stampa, sulla prossima sfida con il Belgio e sulla risposta della Nazionale alle difficoltà

Ciro Immobile ha parlato in conferenza stampa, parlando del Belgio e dell’ultima partita contro l’Austria.

AUSTRIA – «Abbiamo giocato in modo diverso, è stata una partita dura ma l’importante è che abbiamo reagito alla grande alle difficoltà».

CONDIZIONE – «Mai come questa volta sento la fiducia di tutti, mi sento davvero bene. Abbiamo fatto una buonissima prova con l’Austria, forse non la migliore ma abbiamo portato a casa il risultato».

BELGIO – «Hanno un giocatore forte come Lukaku, quindi i nostri difensori avranno un bel da fare per fermarlo. Ovviamente Hazard e de Bruyne sono due giocatori importantissimi per loro, ma anche senza rimangono una squadra temibile».

RECORD-GOL – «Sinceramente non mi interessano troppo, io voglio vincere. E se per farlo non dovessi più segnare, andrebbe bene. Baratterei anche i due gol già segnati per quest’obiettivo, davvero. Contro l’Austria ci ho provato e ho avuto anche un pò di sfortuna. Ma la squadra c’è e abbiamo vinto con la forza del gruppo».

SFIDA CON LUKAKU – «Non titolate sfida tra me e Lukaku. L’ultima volta ci ha fatto due gol con l’Inter… Chi è più forte tra di noi? Lascio decidere voi. Oppure chiediamo a Inzaghi…».