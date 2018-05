Ciro Immobile diventa capocannoniere dell’Europa League: dopo la finale tra Atletico Madrid e Marsiglia è ormai sicuro il suo titolo personale. Si prepara così per Lazio-Inter

La Lazio si prepara per la sfida contro l’Inter che può valere una stagione. Il club biancoceleste festeggia un traguardo importante, in attesa di poter festeggiare anche altro. Ciro Immobile ha vinto il titolo di capocannoniere dell’Europa League: a quota otto gol, il campano ha chiuso al primo posto con Aritz Aduriz e si è portato a casa un riconoscimento di tutto rispetto. Lo stesso attaccante laziale è in forse per Lazio-Inter per un infortunio.

Mentre si sta cercando di fare il tutto per tutto per recuperare l’ex juventino (e i segnali fanno indurre all’ottimismo), Immobile si gode il titolo di capocannoniere europeo. Succede a un altro giocatore di A, Edin Dzeko. Proprio come il calciatore della Roma può vincere nella stessa stagione il titolo di cannoniere in UEL e in Serie A, ma tutto dipenderà da domenica.