Ciro Immobile dovrebbe recuperare dall’infortunio ed esserci per Lazio-Inter, partita che vale una stagione per entrambe le squadre: obiettivo Champions League

La Lazio può tornare a contare sul suo capocannoniere. Ciro Immobile, fuori dai campi da due settimane per un infortunio al bicipite femorale, sarà con ogni probabilità in campo nell’ultima sfida di campionato in programma domenica all’Olimpico contro l’Inter. Come riportato da Premum Sport, l’attaccante biancoceleste ha ridotto notevolemente i tempi di recupero inizialmente diagnosticati; da qualche giorno è tornato a correre e adesso nel mirino ci sono gli ultimi 90 minuti della stagione, quelli che per lui e la Lazio possono significare Champions League.