Immobile: «Scarpa d’Oro? La soddisfazione più grande della carriera»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Radio Esercito. Ecco alcune dichiarazione riportate dalla società biancoceleste:

SCARPA D’ORO – «La Scarpa d’oro era un mio traguardo, un sogno personale, ci sono andato molto vicino un paio d’anni fa ma a causa di un infortunio persi quell’occasione. Quest’anno ci ha provato il Covid a fermarmi ma sapevo che i compagni mi avrebbero aiutato in ogni modo. È la soddisfazione più grande della mia carriera, ma a livello di gruppo ne ho avute tante. Abbiamo vinto tanto con la Lazio e fatto bene anche con la Nazionale, è il momento migliore della mia carriera».

ITALIA – «La Nazionale è il sogno di tutti ma una fortuna per pochi e quando indossi quella maglia devi goderti al massimo tutte le emozioni che ti regala. È una gratificazione immensa, indossare i colori della propria nazione è motivo di orgoglio. Siamo una squadra con un giusto mix tra giocatori esperti e giovani talenti, abbiamo compiuto un percorso eccezionale finora e ci sono tante aspettative su di noi. Questo ci dà uno slancio in più per giocare l’Europeo. Il mio obiettivo con la maglia azzurra è arrivare al massimo della forma per giocare l’Europeo».

PROSSIMA STAGIONE – «Con la Lazio quest’anno giocheremo la Champions e vogliamo tornare a far divertire i nostri tifosi come facevamo prima del lockdown».