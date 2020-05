Immobile si carica: obiettivo Scarpa d’oro e scudetto

Ciro Immobile punta alla Scarpa d’oro e allo scudetto: doppio obiettivo per il bomber della Lazio come Chinaglia nel ’74

Ciro Immobile non vede l’ora ricominci il campionato. Il bomber della Lazio domina la classifica cannonieri con sei lunghezze di vantaggio su Cristiano Ronaldo. Immobile svetta anche nella graduatoria della Scarpa d’oro. Un primato che ora però è sotto assedio dei goleador della Bundesliga, ripartita sabato. E Lewandowski e Haaland, suoi immediati inseguitori per il trofeo di miglior realizzatore del continente, hanno subito ricominciato a segnare. Il polacco è a a una rete dal trono mentre il norvegese a cinque.

Immobile guarda alla Scarpa d’oro come prestigio a livello internazionale. In cima ai suoi pensieri, tra i record nel mirino, c’è quello di Higuain. Mancano 9 reti al goleador di Inzaghi per raggiungere quota 36, toccata dall’argentino nel campionato 2015-16 col Napoli. La Gazzetta dello Sport spiega che l’ex Toro vorrebbe ripercorrere le orme di Chinaglia che riuscì, nel 1974, a consegnare il primo storico tricolore alla Lazio trionfando come capocannoniere (24 reti).