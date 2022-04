Olanda, Louis Van Gaal ha il cancro!

In diretta in una televisione olandese, il commissario tecnico degli orange ha rivelato di avere una forma aggressiva di cancro alla prostata

Il commissario tecnico dell’Olanda Louis Van Gaal ha rivelato di avere un cancro alla prostata.

A una trasmissione televisiva dei Paesi Bassi, il tecnico ha rivelato che si tratta di una forma aggressiva, che l’ha sottoposto a terapia 25 volte.

Van Gaal non ha voluto rivelare prima la malattia per non destabilizzare i calciatori.