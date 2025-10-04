Paura per Angel Correa: incontro ravvicinato con un orso nero a Monterrey

Momenti di tensione in Messico: Angel Correa si imbatte in un orso nero durante una passeggiata. Cosa è successo

Momenti di paura ma anche sangue freddo per Ángel Correa, attaccante argentino classe 1995 in forza ai Tigres UANL e campione del mondo con l’Argentina nel 2022. Durante una passeggiata con la famiglia a Monterrey, il calciatore si è trovato faccia a faccia con un orso nero, in un episodio che ha rapidamente fatto il giro dei social.

L’episodio a Monterrey

La scena si è svolta in una zona residenziale della città messicana, dove non è raro che gli orsi scendano dalle montagne circostanti in cerca di cibo. Correa, che teneva in braccio la figlia di due anni, ha mantenuto una calma sorprendente: si è mosso lentamente all’indietro, evitando gesti bruschi e senza mai trasmettere panico. Al suo fianco la moglie Sabrina, che ha poi condiviso il video dell’accaduto sui social, accompagnandolo con un commento ironico: “Qualcuno è venuto a trovarci”, corredato da un’emoji a forma di orso.

Il sangue freddo dell’attaccante argentino

Il comportamento prudente di Correa ha evitato conseguenze spiacevoli. L’animale, non sentendosi minacciato, si è allontanato senza arrecare danni. Le immagini hanno immediatamente fatto il giro del web, trasformando l’episodio in un aneddoto curioso che ha rafforzato ulteriormente la popolarità del giocatore tra i tifosi dei Tigres.