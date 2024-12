Indagine Curva Nord Inter, Beretta accusa Marotta: «Mi ha salvato da una denuncia». Ecco la controprova - Calcio News 24

Indagine Curva Nord Inter, Beretta accusa Marotta: «Mi ha salvato da una denuncia». Arriva la replica del presidente nerazzurro

Continuano ad arrivare dei nuovi sviluppi dall’indagine sulla Curva Nord dell’Inter e anche sulla Curva Sud del Milan. L’ex capo ultras nerazzurro Andrea Beretta, arrestato il 4 settembre per l’assassinio di Antonio Bellocco, ha deciso di collaborare con la giustizia. Il Corriere della Sera ha riportato alcuni estratti dagli interrogatori dei primi tre giorni, con una parte riferita al presidente nerazzurro Beppe Marotta.

Beretta asserisce che Beppe Marotta gli avrebbe “salvato la vita” evitando una denuncia a suo carico da parte di Massimiliano Silva, Slo della società nerazzurra. La stessa, su indicazione della Digos, sarebbe dovuta passare da un documento su carta intestata dell’Inter, ma secondo Beretta l’attuale presidente avrebbe indicato al dirigente di fare denuncia a nome proprio e non della società. Circostanza che a Beretta, dice ancora il collaboratore, sarebbe stata raccontata da Claudio Sala, responsabile della sicurezza della prima squadra.

Lo stesso Beppe Marotta ha negato categoricamente tutto al Corriere della Sera, evidenziando come non solo non ricordi la circostanza ma anche che un episodio del genere sarebbe da escludere perché in contraddizione con la politica di proteggere i collaboratori e invitarli a denunciare alla Digos i tentativi di condizionamento.