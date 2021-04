Infantino: «Tifosi negli stadi? C’è luce in fondo al tunnel»

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato del possibile ritorno dei tifosi negli stadi: le sue dichiarazioni

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato del possibile ritorno dei tifosi negli stadi. Le sue dichiarazioni ai microfoni di UN Chronicle.

«La pandemia COVID-19 è stata un periodo di sofferenza e di perdite senza precedenti nel mondo intero. Prima di tutto per la tragica perdita di persone care che tanti hanno subito. Abbiamo anche perso in gran parte la nostra vita sociale e l’interazione umana, comprese le attività quotidiane come partecipare o assistere a una partita di calcio. Ma c’è luce alla fine del tunnel, e con il lancio dei vaccini, speriamo che la vita torni come dovrebbe essere vissuta: insieme, senza barriere e le costrizioni imposte dalla pandemia. Come in passato, il calcio, lo sport più popolare al mondo, svolgerà un ruolo centrale nel riunire le comunità. Attraverso il calcio potremo rimetterci in forma fisicamente, socializzare con i nostri compagni e rivali e riempire nuovamente gli stadi. Recupereremo parte di ciò che è stato perso nell’ultimo anno e speriamo di riportare gioia e sorrisi».