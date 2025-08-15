Infermeria Lazio, come stanno Patric e Isaksen? Tutti gli aggiornamenti sui recuperi in casa biancocelesti

Infermeria Lazio, le condizioni aggiornate di Patric e di Isaksen in vista della prossima stagione di Serie A: le ultime

Il principale protagonista delle ultime settimane di preparazione della Lazio resta senza dubbio Patric. Il difensore centrale spagnolo, fermo a causa di un piccolo infortunio, non sarà disponibile nelle prime giornate di campionato e tornerà in campo solamente dopo la pausa. Lo staff medico del club capitolino sta seguendo attentamente il suo percorso di recupero, elaborando un programma personalizzato che gli permetta di reintegrarsi gradualmente agli allenamenti senza correre rischi. Quando tornerà a disposizione, Patric rappresenterà una pedina fondamentale per Maurizio Sarri, soprattutto considerando un calendario iniziale piuttosto impegnativo in cui la solidità difensiva sarà determinante.

Nel frattempo, la rosa continua la preparazione per la sfida contro il Como. Buone notizie arrivano da Belahyane e Vecino, entrambi pronti a prendere parte alla gara, mentre resta ancora da valutare la condizione di Gigot, la cui presenza sarà confermata nei prossimi giorni. Il tecnico e il suo staff stanno gestendo attentamente l’equilibrio tra lavoro tattico e monitoraggio medico, con l’obiettivo di mettere in campo una squadra competitiva fin dal primo minuto della stagione contro i lariani.

In secondo piano c’è anche Gustav Isaksen, il cui recupero procede in maniera personalizzata. Il danese, fermo a causa della mononucleosi che lo ha tenuto lontano dal ritiro sin dai primi giorni, ha dichiarato in passato: «Il mio obiettivo è tornare presto a disposizione e reintegrarmi con il gruppo». Fino al suo rientro, sarà Cancellieri a coprire temporaneamente il suo ruolo, garantendo continuità al reparto offensivo.

Per quanto riguarda Patric, il club preferisce procedere con prudenza: posticipare il ritorno agli impegni ufficiali consente di completare il recupero in sicurezza, evitando possibili ricadute. La sua disponibilità dopo la pausa assicurerà solidità e continuità in difesa, elementi chiave per le scelte tattiche di Sarri.

L’obiettivo della Lazio resta chiaro: costruire una squadra completa e competitiva, dove ogni giocatore chiave possa dare il proprio contributo al momento giusto, senza forzare i tempi e tutelando la condizione fisica di tutti i protagonisti.