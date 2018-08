Informativa Fifa, Modric scagiona l’Inter e dà torto al Real Madrid

La Fifa ha ascoltato il croato in merito all’indagine sulla trattativa con l’Inter. Ma il numero 10 ha confermato la versione nerazzurra

Il mercato è finito e il sogno Modric si è infranto per tutti i tifosi interisti. Eppure, sembra proprio che la stella croata si senta un giocatore nerazzurro. La Fifa, dopo aver accolto la richiesta del Real Madrid di indagare sulla trattativa tra l’Inter e il numero 10, avrebbe infatti chiesto il parere al centrocampista. Il quale, ha pienamente confermato la tesi della Beneamata, sostenendo di essere stato lui con i suoi agenti a contattare il club. La voglia di giocare con i tre connazionali e della Serie A, avrebbe spinto Lukita a rivolgersi direttamente alla società di Corso Vittorio Emanuele.

Le merengues avevano denunciato una presunta violazione dell’articolo 18, quello riguardante i trasferimenti dei giocatori. Ma se la notizia venisse confermata, la Fifa non avrebbe più nulla su cui indagare. L’Inter non avrebbe violato alcun regolamento, limitandosi ad ascoltare le richieste del giocatore. Una bella beffa per Florentino Perez e soprattutto per Javier Tebas, che pochi giorni fa aveva accusato i nerazzurri di usare trucchi per violare le regole.