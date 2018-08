Calciomercato Inter: il Real Madrid denuncia alla Fifa il caso Modric. Lo riporta Marca, spiegando le mosse del club blanco

Il Real Madrid sta valutando la possibilità di avviare una pratica legale per la situazione che riguarda Luka Modric. Il club blanco, secondo quanto riporta Marca, ha deciso di denunciare l’Inter alla Fifa per aver contattato il giocatore senza prima passare da Florentino Perez. Una condotta illegale, come prosegue il quotidiano spagnolo, permessa solo nel caso in cui ad un tesserato manchino sei mesi alla scadenza del contratto con il club di appartenenza.

In Spagna spiegano che la trattativa Modric non è mai stata in piedi, perché il Real Madrid ha fatto sempre valere la volontà di trattenere il forte centrocampista croato, blindato da una clausola monstre di 750 milioni di euro. Una cifra assolutamente fuori da ogni parametro del calcio internazionale. E l’Inter non fa eccezione. Ora il Real Madrid, che sta anche trattando il rinnovo di contratto con Modric, sta facendo sul serio: pronta a nascere una vera e propria guerra con l’Inter.