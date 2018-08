Tebas al veleno: «L’Inter e la Juve usano trucchi per rubarci le stelle»

Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas: «Dubbi sull’affare Ronaldo, l’Inter non ha i soldi e poi offre stipendi faraonici a Modric»

Pesantissime accuse arrivano dalla Spagna in direzione Italia. E a farle non è un personaggio qualunque, ma il massimo rappresentante della Liga spagnola, il presidente Javier Tebas. Parole di fuoco, scagliate a tutta forza contro Inter e Juventus, oltre che Psg e Manchester City e che rischiano di diventare un vero e proprio caso. Queste le sue parole al quotidiano spagnolo ABC: «Dobbiamo chiederci perché sta succedendo che la Liga va perdendo le sue stelle. Ci sono club-stato che stanno inflazionando il mercato prendendosi i giocatori. In alcune squadre succedono cose che non dovrebbero succedere. Mi riferisco al Psg ma anche alla Juve con l’acquisto di Cristiano Ronaldo e all’offerta dell’Inter a Modric. L’Inter che non ha soldi per fare acquisti e poi offre a Modric una quantità mostruosa di soldi che arrivano da chissà dove».

Tebas si unisce quindi alle intenzioni di Florentino Perez di denunciare il club nerazzurro. Una alleanza quasi inaspettata, visti i precedenti dei due presidenti nel 2016, quando proprio il numero uno del Real Madrid aveva osteggiato la rielezione di Tebas alla presidenza della Liga. Lo spagnolo parla di furto di stelle, di veri e propri trucchi atti a raggirare le regole del Fair Play Finanziario. «Della Juve non lo so, bisognerà vedere com’è l’operazione alla fine. Ma per quanto riguarda l’Inter, l’offerta a Modric ha sicuramente dei trucchi. E il Psg con Neymar è lo stesso. Il Psg è un club “di soli trucchi” come il Manchester City e questo genera circostanze che destabilizzano il mercato e i tifosi spagnoli lo devono sapere». Accuse pesantissime, che oltre ad attaccare due club italiani tra i più conosciuti al mondo, minano anche la credibilità dell’intero movimento calcistico del Bel Paese.